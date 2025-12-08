«За шесть лет ни один не стал хуже соображать»: танцы помогают остановить болезнь Паркинсона

Ученые из Йоркского университета обнаружили, что танцы могут служить эффективным способом замедления когнитивных нарушений у людей, страдающих болезнью Паркинсона. Результаты многолетнего исследования, опубликованные в Journal of Alzheimer’s Disease (JAD), свидетельствуют о значительном положительном эффекте.

На протяжении шести лет специалисты наблюдали за группой из 43 пациентов, регулярно посещавших специализированные танцевальные программы, такие как Sharing Dance Parkinson’s и Dance for Parkinson’s.

В ходе наблюдений ни один из этих участников не показал дальнейшего снижения когнитивных показателей.

В то же время в контрольной группе, состоящей из 28 человек, ведущих малоподвижный образ жизни, было зафиксировано легкое, но устойчивое ухудшение когнитивных функций.

Танцевальные занятия для участников исследования были структурированы и включали в себя разминку в положении сидя, упражнения у балетного станка и разучивание коротких хореографических комбинаций.

По мнению исследователей, положительный эффект объясняется тем, что танец одновременно задействует несколько ключевых систем головного мозга: моторную, когнитивную, слуховую и социальную.

Во время занятия человек слушает музыку, запоминает последовательность движений, следит за пространственным положением и взаимодействует с другими участниками. Такой комплексный стимул помогает поддерживать те нейронные сети, которые особенно уязвимы при болезни Паркинсона.

