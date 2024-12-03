Заболеваемость ОРВИ в Рязанской области увеличилась более чем на 15% за минувшую неделю

За минувшую неделю в Рязанской области зафиксирован прирост заболеваемости ОРВИ более чем на 15%. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Уточняется, что за указанный период в регионе было выявлено более 7,2 тыс. заболевших. При этом вакцинацию от гриппа прошли около 47% жителей региона.

Отмечается, что, помимо этого, зарегистрировано почти 160 случаев заболеваемости COVID-19, что почти на 2% ниже по сравнению с позапрошлой неделей.

Ранее иммунолог Крючков назвал сроки пика заболеваемости ОРВИ и COVID-19.