Заболеваемость ОРВИ в Рязанской области увеличилась почти на 10%

Рязанская область столкнулась с ожидаемым, но тревожным ростом сезонной заболеваемости. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за вторую неделю февраля 2026 года число случаев ОРВИ увеличилось на 9,4%, достигнув 6579 заболевших. Большинство из них — 74% — жители областного центра, Рязани. В общей структуре циркулируют вирусы гриппа и другие респираторные инфекции, а также отмечен небольшой рост новых случаев COVID-19 — с 8 до 10 за неделю. Об этом сообщает издание 7info.

Основной причиной распространения вирусов остается тесный контакт людей в местах скопления, особенно в общественном транспорте. Именно здесь риск заразиться наиболее высок. Специалисты вновь напоминают о важности простых, но действенных правил профилактики, которые часто игнорируются в повседневной суете. Речь идет о так называемом «респираторном этикете»: важно чихать и кашлять не в ладонь, а в салфетку или сгиб локтя, регулярно мыть и обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию и использовать маски в людных местах.

Последствия игнорирования этих мер предсказуемы — дальнейший рост заболеваемости, нагрузка на поликлиники и риск осложнений у наиболее уязвимых групп населения. Поэтому ключевая рекомендация на период подъема вирусной активности — внимательное отношение к собственному здоровью. Это включает не только гигиенические практики, но и поддержание иммунитета через режим дня, питание и физическую активность.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ.