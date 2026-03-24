Заболеваемость туберкулезом в России за десять лет снизилась вдвое

По данным Минздрава России, в 2025 году уровень заболеваемости туберкулезом составил 23,9 случая на 100 тысяч населения, что в два раза ниже показателей десяти лет назад. Об этом РИА Новости сообщила главный внештатный фтизиатр ведомства Ирина Васильева.

Согласно статистике, смертность от туберкулеза за это время сократилась почти втрое — с 7,8 до 2,7 на 100 тысяч населения. Васильева отметила, что Россия ежегодно обновляет исторические минимумы ключевых эпидемических показателей и сейчас уже не входит в список стран с высокой угрозой туберкулеза.

Эксперт подчеркнула, что Россия справилась с последствиями пандемии COVID-19 лучше многих других государств. По ее словам, туберкулез в стране теперь чаще встречается у людей старшего возраста, а не среди молодежи, что свидетельствует о работе системы профилактики и снижении факторов риска у молодых людей.

Ежегодно Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается 24 марта. Российские специалисты рассматривают текущие показатели как подтверждение эффективности профилактических программ и мер раннего выявления заболевания.

