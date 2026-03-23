«Мозг ребенка выдает диагноз»: ЭЭГ научилась предсказывать задержку речи за два года с точностью 80%

Китайские ученые создали прогностическую модель на основе электроэнцефалографии (ЭЭГ), которая с высокой точностью предсказывает задержку речевого развития у детей в возрасте от одного до 24 месяцев. Об этом сообщает журнал Pediatrics.

Исследователи под руководством Патрика Вонга из Китайского университета Гонконга проанализировали данные 423 младенцев. Во время ЭЭГ детям давали прослушать три речевых стимула: два на родном кантонском диалекте и один на незнакомом диалекте путунхуа. Оказалось, что особенности электрической активности мозга на эти звуки способны предсказать, как ребенок заговорит в будущем.

Разработанная модель показала впечатляющую эффективность. Даже при внешней валидации ее чувствительность составила 80,1%, а площадь под кривой — 0,87. Для сравнения: традиционные факторы риска, такие как недоношенность или низкий вес при рождении, оказались менее точными. Более того, модель на основе только данных ЭЭГ работала не хуже, а иногда и лучше, чем комбинированная с анамнестическими показателями.

Авторы работы подчеркивают: это прорыв в ранней диагностике. Сейчас педиатры вынуждены полагаться на косвенные признаки, упуская драгоценное время для коррекции. А чем раньше начать занятия с логопедом и нейропсихологом, тем выше шанс полностью нивелировать отставание.

Для массового внедрения в педиатрическую практику модели потребуется валидация на более крупной выборке. Но первые шаги к тому, чтобы «услышать» будущие проблемы с речью через сигналы мозга, уже сделаны. Возможно, скоро ЭЭГ станет таким же обязательным скринингом для малышей, как УЗИ или анализы крови.

