От СВО до онкологии: новые отделения создали кадровую дыру в ярославском здравоохранении

В системе здравоохранения Ярославской области наблюдается нехватка врачей и среднего медицинского персонала. Соответствующие данные на заседании регионального правительства 17 февраля озвучила и.о. министра здравоохранения Мария Можейко, передает 76.ru .

По информации чиновницы, дефицит врачей составляет 172 человека, среднего медперсонала — 264 человека. При этом штат младших медицинских работников укомплектован полностью. Можейко пояснила, что эти цифры являются небольшими, а образовавшийся дефицит связан с открытием новых отделений: эндокринологического, для участников СВО и по лечению злокачественных опухолей. Для работы в них потребовались дополнительные кадры.

Всего в регионе трудятся около 5000 врачей, почти 7900 медсестер и примерно 1000 представителей прочего медперсонала.

Недавно Мария Можейко также раскрыла данные о зарплатах медработников. Средняя зарплата врачей в 2025 году составила 110,4 тысячи рублей, среднего медперсонала — 60,5 тысячи, младшего — 53 тысячи рублей. При этом у некоторых докторов доход достигает 300–500 тысяч рублей.

Ранее главный врач пензенского онкодиспансера рассказал о дефиците лекарств.