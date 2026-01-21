Забудьте про 12 этапов! Врач назвал главную ошибку в последовательности средств, которая сводит их эффективность к нулю

Современный ритм жизни не оставляет времени для сложных многоступенчатых ритуалов ухода за кожей, популярных в социальных сетях. К счастью, дерматологи уверены: эффективный уход может быть простым и последовательным. Ключ к успеху — не количество банок на полке, а правильный порядок их использования.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на дерматолога Деррика Филлипса, рсновное правило — наносить продукты от самых легких по текстуре к самым плотным. Сначала используются жидкости и сыворотки на водной основе, затем кремы, а в самом конце — масла. Этот принцип гарантирует, что активные компоненты смогут проникнуть в кожу и подействовать.

Особое внимание врач уделяет рецептурным препаратам. Их необходимо наносить первыми на очищенную кожу и давать полностью впитаться — в идеале на это должно уйти около 10 минут. Только после этого можно использовать обычный увлажняющий крем.

Не стоит также сочетать такие препараты с косметикой, содержащей отшелушивающие кислоты или ретиноиды, чтобы не вызвать сильное раздражение.

Еще один критически важный момент — соблюдение пауз между этапами. Специалист рекомендует делать перерывы по 5-10 минут перед нанесением следующего слоя. Это время необходимо для того, чтобы предыдущее средство впиталось и начало работать, а также чтобы разные формулы не смешивались на коже, снижая эффективность друг друга.

На основе этих правил можно выстроить простую и эффективную рутину: утром достаточно мягкого очищения, рецептурного средства (при его наличии), легкой сыворотки, увлажняющего крема и обязательного солнцезащитного фильтра с высоким фактором защиты.

Вечерний уход начинается с тщательного очищения для удаления макияжа и загрязнений, затем наносятся лечебные препараты, активные сыворотки (например, с ретинолом) и завершающий питательный крем или средство с церамидами для восстановления.

Главный запрет в многослойном уходе, по словам дерматолога, — это перегруженность активными компонентами одновременно и пренебрежение этапом очищения. Простота, последовательность и регулярность приносят коже гораздо больше пользы, чем самые модные и сложные схемы.

