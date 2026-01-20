«Брови начали гнить через месяц»: россиянка рассказала о страшных последствиях модной реконструкции

Жительница Железноводска стала героиней нового выпуска шоу «Что я наделала» на телеканале «Пятница!», в которой рассказала, как модная бьюти-процедура — реконструкция бровей методом BrowFlash — обернулась для нее серьеными проблемами со здоровьем.

Процедура, во время которой под кожу имплантируют синтетические волоски, длилась около трех часов и сопровождалась, по словам россиянки, сильной болью.

Во время сеанса она обратила внимание на то, что мастер не соблюдала правила стерильности — инструменты обрабатывались обычным хлором. Женщина призналась, что не подозревала о возможных рисках такого вмешательства.

Организм отреагировал на искусственные волоски как на инородное тело, что спровоцировало тяжелую реакцию. Примерно через месяц после процедуры начался процесс нагноения.

Брови стали гнить, на коже появились глубокие повреждения и отверстия вокруг каждого имплантированного волоска. Женщина рассказала, что ощущала, как будто под кожей бегают тараканы.

Ранее экономист Инна Литвиненко в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила, что в 2026 году бьюти-процедуры подорожают на 20-30%.