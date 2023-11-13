Закаливание, сон, диета: главный педиатр Подмосковья рассказала, как укрепить иммунитет ребенка

Главный педиатр Минздрава Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева рассказала, как укрепить иммунитет ребенка в осенне-зимний период.

Специалист, слова которой приводит пресс-служба областного министерства здравоохранения, подчеркнула, что уменьшить вероятность заболевания позволят здоровая среда, сбалансированное питание и гигиена.

«Если рядом с малышом кто-то болеет, желательно максимально ограничить контакты и использовать средства индивидуальной защиты, чтобы избежать заражения ребенка», — указала Одинаева.

Привести к истощению организма также могут переутомление, недостаток сна и дефицит свежего воздуха. Избежать этого поможет распорядок дня.

Что касается питания ребенка, то оно обязательно должно содержать мясные, рыбные и молочные продукты, а также овощи и фрукты. Помимо этого, детям нужно каждый день гулять на свежем воздухе не менее получаса. Прогулка должна быть активной.

Избежать негативного влияния вирусов на растущий организм также позволят проветривание детской комнаты, ежедневная зарядка и закаливание по утрам.

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