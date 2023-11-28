«Замкнется в себе и прекратит интересоваться противоположным полом»: чем опасен долгий поиск второй половинки

Поиск второй половинки — довольно волнительный и непростой процесс, в особенности, если он затягивается. Неудачи же в этом деле, как оказалось, не только создают ощущение одиночества у человека, но и могут вызывать серьезные проблемы.

Психолог Артур Вафин рассказал нам, к каким последствиям может приводить затяжное отсутствие партнера и переживания на этот счет.

«Если исключить трагические истории, как наложение рук на себя, долгие поиски второй половинки могут провоцировать и психические заболевания. Мы живем в эпоху постмодерна, тотальной цифровизации. Соответственно, и вторую половинку проще искать не по объявлению в газете или при прогулке на улице, а в интернете. Человек может просто «зависнуть» в цифровой ирреальности, либо долго выбирая партнера, либо по каким-то причинам постоянно получая отказ. Итогом станет интернет-зависимость», — предупредил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Она, в свою очередь, вызывает рассеянность, забывчивость, невнимательность, объяснил специалист. Все это может отразиться на работе — человек будет вызывать недовольство у начальства вплоть до увольнения.

«Долгий поиск второй половинки также может вызвать депрессивные состояния, разочарование в самом себе и в людях. Человек становится мизантропом. А не каждый мизантроп способен сублимировать свою мизантропию в творчество, как Артур Шопенгауэр или Эмиль Чоран. Скорее, человек замкнется в себе, и вовсе прекратит интересоваться противоположным полом», — предупредил Вафин.

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