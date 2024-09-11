Заползли ночью: тараканов достали из ушей двух женщин подмосковные врачи

Как выяснилось, насекомые заползли в уши к пациенткам во время сна. Одна из женщин пожаловалась врачам на шумы и странные шевеления в ухе, попытки вытрясти таракана активными движениями головой не увенчались успехом.

«При осмотре мы обнаружили в ухе рыжего таракана. Извлекли его с помощью специальных щипцов. <…> Барабанная перепонка и слуховой проход не повредились», — рассказала врач-оториноларинголог Елизавета Новцева.

Вторая пациентка пыталась самостоятельно изгнать насекомое с помощью перекиси водорода, но убила его, поэтому спустя сутки обратилась к врачу. Таракан присох к барабанной перепонке. Удалять его пришлось фрагментарно с помощью аспиратора.

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