Защитный механизм: профессор объяснил необходимость психиатрических проверок на работе

Профессиональная пригодность — это не только квалификация и опыт, но и устойчивое психическое состояние. Как разъясняет профессор Александр Сафонов, для целого ряда профессий душевное равновесие сотрудника напрямую связано с безопасностью людей и процессов. Речь идет о пилотах, авиадиспетчерах, сотрудниках правоохранительных органов и других специалистах, чья ошибка из-за стресса или расстройства может привести к катастрофе. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, в таких случаях закон предоставляет работодателю право — и, по сути, накладывает обязанность — отправить сотрудника на психиатрическое освидетельствование. Это не произвольная мера, а вынужденный шаг для проверки способности человека сохранять хладнокровие, концентрацию и адекватность в условиях высокой ответственности. Даже временная стрессовая ситуация, которая заставляет работника замыкаться на своих переживаниях, отвлекая от профессиональных задач, становится поводом для временного отстранения от работы.

Эксперт подчеркнул, что последствия игнорирования подобных рисков могут быть трагическими: от техногенных аварий до неправомерных действий в отношении граждан. Поэтому процедура освидетельствования выступает в роли защитного механизма — как для общества, так и для самого сотрудника, которого вовремя выводят из опасной зоны.

По его мнению, психиатрическая проверка в отдельных сферах — это не дискриминация, а рациональный элемент системы безопасности. Она призвана подтвердить, что специалист в момент выполнения своих функций полностью контролирует ситуацию и свои реакции, обеспечивая тем самым защищенность всех, кто зависит от его решений. Это вопрос не личного пространства, а публичной ответственности.

