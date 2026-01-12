Начальство заглянет в голову: с 1 марта работников будут массово водить к психиатру

С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения, предоставляющие работодателям право направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование. Как пояснила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры клинической психологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Мария Соловьева, новая норма конкретизирует процедуру, указывая на возможность инициативы работодателя в данной ситуации.

Основанием для такого направления станет выявление у работника в ходе обязательного периодического медицинского осмотра признаков возможного психического расстройства. Ранее подобные направления часто вызывали вопросы в части правового обоснования.

Целью нововведения заявлено повышение оперативности реагирования на изменения в состоянии психического здоровья работников, что связано с требованиями охраны труда и безопасности. По результатам освидетельствования врач-психиатр может вынести заключение о временной профессиональной непригодности сотрудника к выполнению отдельных видов работ по медицинским показаниям.

