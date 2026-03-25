Жалоба в Минздрав помогла записать ребенка к врачу после отказа в регистратуре в Краснодаре

Жительница микрорайона Гидрострой в Краснодаре попыталась записать сына к врачу привычным способом — через портал «Госуслуги». Однако свободных талонов в системе не оказалось. Тогда в дело вступил муж женщины: он лично отправился в поликлинику № 27 на улице Писателя Знаменского, надеясь взять талон в регистратуре.

В медучреждении его ждал сюрприз. Сотрудница регистратуры объяснила, что запись теперь ведется исключительно через госмессенджер MAX. Нововведение, по ее словам, ввели «с сегодняшнего дня», а других способов попасть к врачу нет.

Женщина решила не оставлять ситуацию без внимания и в тот же день написала в Министерство здравоохранения Краснодарского края с просьбой прояснить: действительно ли весь прием теперь завязан только на одно приложение? Ответ пришел быстрее, чем ожидалось. Из поликлиники перезвонили, записали ребенка ко всем нужным специалистам прямо по телефону и пообещали восстановить работу терминала для самостоятельной записи в вестибюле.

Позже из краевого Минздрава пришел официальный ответ. В нем перечислены все разрешенные способы записи к врачам: «Госуслуги», терминал самообслуживания, личное обращение в регистратуру. Мессенджера MAX в этом списке не оказалось.

В ведомстве также сообщили, что с сотрудниками поликлиники провели беседу о надлежащем исполнении должностных обязанностей. Инцидент исчерпан, но осадок, судя по всему, остался.

