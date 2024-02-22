Жаловался на боль в животе: мужчину с разрывом брюшной аорты спасли Жуковские врачи

В приемное отделение Жуковской больницы поступил шестидесятилетний пациент с жалобами на резкую боль в животе. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что проведенное обследование выявило у него разрыв аневризмы брюшного отдела аорты — жизнеугрожающее состояние, при котором происходит разрыв главного кровеносного сосуда, снабжающего кровью организм. Примечательно, что малейшее промедление могло привести к сильнейшему кровотечению, которое закончилось бы летальным исходом.

Заведующий отделением сосудистой хирургии Жуковской больницы Владимир Никольский рассказал, что сначала специалисты остановили кровотечение, а затем выполнили протезирование разорванной брюшной аорты и подвздошных артерий синтетическим протезом — искусственным кровеносным сосудом.

Благодаря оперативному вмешательству удалось восстановить нормальный кровоток и предотвратить дальнейший разрыв. В связи с массивной кровопотерей также было проведено переливание крови. Общая кровопотеря составила около двух с половиной литров. Операция прошла успешно и заняла почти пять часов. После вмешательства пациент наблюдался в реанимации. Затем был переведен в отделение сосудистой хирургии.

Благодаря профессионализму врачей, жизни и здоровью пациента больше ничего не угрожает. На данный момент мужчина в удовлетворительном состоянии и уже выписан амбулаторное лечение.

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