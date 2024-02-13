Жаловался на потерю памяти: пациента с отеком мозга спасли врачи в Орехово-Зуево

Пятидесятидевятилетний пациент с жалобами на краткосрочную потерю памяти и боли в затылке и лопатках поступил в травмпункт филиала № 1 Орехово-Зуевской больницы, после того как он упал на улице, ударившись при этом головой и спиной. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что после проведенного обследования врачи установили, что никаких переломов у мужчины нет, но спутанность сознания в отношении произошедшего события насторожило специалистов. В экстренном порядке врачи перевели мужчину в неврологическое отделение, где при помощи КТ-исследования у него выявили отек головного мозга — состояние, при котором в церебральных тканях накапливается жидкость, создавая давление.

Примечательно, что такое состояние может привести к летальному исходу. При помощи медикаментозной терапии отек купировали, и давление пришло в норму. Ситуация осложнилась тем, что падение и высокое давление спровоцировали инсульт — закупорку мозговой артерии, которая снабжает кровью большую часть головного мозга.

Заведующая неврологическим отделением сосудистого центра, врач-невролог Орехово-Зуевской больницы Наталия Гасилина рассказала, что для устранения закупорки мозговой артерии был проведен тромболизис — терапия, при которой внутривенно вводится препарат, растворяющий тромб. Благодаря оперативной помощи врачей, пациенту сохранили не только жизнь, но и память. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

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