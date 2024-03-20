Желудок сместился в грудную клетку: женщину с огромной грыжей спасли врачи в Подмосковье
Женщину с 20-сантиметровой грыжей спасли подмосковные врачи
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]
Врачи в Реутове спасли 65-летнюю женщину с двадцатисантиметровой грыжей, которая сместила желудок в грудное пространство, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентка поступила к медикам с жалобами на режущие боли внизу живота. В ходе обследования выяснилось, что виной всему огромная грыжа пищевода, которая передавила и сместила органы.
Как рассказал заведующий хирургическим отделением Реутовской больницы Павел Кудрявцев, женщину экстренно прооперировали. Грыжа была удалена через мелкие разрезы в брюшной полости.
«Затем переместили часть желудка из грудного пространства в брюшную полость. Операция прошла успешно и заняла три часа», — отметил хирург.
В настоящее время женщина чувствует себя хорошо, ее уже выписали на амбулаторное лечение.
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