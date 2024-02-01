Женщине с пересаженной почкой помогли стать матерью в Подмосковье

В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии врачи помогли стать матерью тридцатишестилетней женщине, которая ранее перенесла трансплантацию почки из-за тяжелой формы хронической почечной недостаточности. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что беременность, наступившая спонтанно, осложнялась высоким риском задержки роста плода и преэклампсии. В течение всей беременности женщина была неоднократно госпитализирована МОНИИАГ, где врачи подбирали лекарственную терапию исходя из ее состояния, параллельно консультируясь с нефрологом МОНИКИ. К счастью, несмотря на сложности, сопровождавшие беременность, трансплантированная почка работала стабильно.

На сроке 37-38 недель беременности в связи с задержкой роста плода, признаками внутриутробной гипоксии было решено провести пациентки операцию кесарева сечения. Операцию проводила мультидисциплинарная бригада врачей.

В результате слаженной работы специалистов двух Институтов на свет появилась девочка с весом чуть менее двух килограммов и ростом сорок четыре сантиметра. На данный момент мама и новорожденный ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

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