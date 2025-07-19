Женщине удалили половину бедра из-за обычной боли в ноге

Жительница Британии Меган Скалска столкнулась с неожиданным испытанием, когда обычная боль в ноге обернулась онкологическим диагнозом, пишет KentLive.

В октябре 2024 года британка обратилась к врачам из-за сильных ночных болей, мешавших ей спать. Первый рентген не выявил серьезных проблем, но последующие магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ) и биопсия показали хондросаркому первой стадии — злокачественную опухоль кости.

Операция оказалась значительно сложнее, чем предполагалось изначально. Вместо небольшого вмешательства хирургам пришлось удалить половину бедра пациентки из-за разросшейся опухоли.

Послеоперационное восстановление британки заняло три недели, включая неделю с эпидуральной анестезией, когда она не могла двигаться.

Удивительно, но уже через неделю после выписки женщина вернулась к работе в сфере маркетинга, а вскоре отправилась в отпуск — сначала в Барселону, затем в Марокко, где буквально заново училась ходить.

Ранее газет The Sun сообщила, что грудные импланты привели к редкому раку у 51-летней британки.