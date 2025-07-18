Грудные импланты стали причиной редкого рака у британки

Спустя 11 лет после маммопластики жительница Великобритании Колетт Купер столкнулась с онкологическим заболеванием, о чем сообщило издание The Sun.

51-летняя Купер поделилась, что в 2014 году ей были установлены грудные импланты. Она подчеркнула, что была полностью удовлетворена результатом операции, однако в марте 2025 года обратила внимание на значительное увеличение одной груди.

По ее словам, в медицинском учреждении из пораженной груди было удалено 250 миллилитров жидкости. Дальнейшая диагностика выявила редкую форму лимфомы, развитие которой было ассоциировано с наличием грудных имплантов.

Купер передала слова врача о том, что данная разновидность рака связана с текстурированными имплантатами, которые в настоящее время запрещены к продаже. Она добавила, что ранее не знала о потенциальном риске развития рака, связанном с этими имплантами.

Британка сообщила, что перенесла успешную операцию по удалению имплантов и небольшого фрагмента мышечной ткани. В настоящее время она пытается добиться компенсации от американского производителя небезопасных имплантов.

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