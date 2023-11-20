Женщину, которая не могла принимать пищу, спасли подмосковные врачи

Тридцатисемилетняя женщина обратилась в МОНИКИ с жалобами на непроходимость пищи в пищеводе. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Пациентка пожаловалась на невозможность приема пищи и даже в полужидком состоянии, она также быстро теряла в весе, в связи с чем и было принято решение обратиться за помощью к медикам. Подмосковными врачами был поставлен диагноз — ахалазия кардии, то есть мышечное расстройство, при котором происходит рефлекторное раскрытие кардии — отверстия на границе желудка и пищевода при глотании.

Врач-эндоскопист, старший научный сотрудник МОНИКИ Алексей Шаповалов рассказал, что пациентка была прооперирована с помощью гастроскопа. К счастью, операция прошла успешно.

После операции пациентке был назначен курс антибиотиков. На сегодняшний день она чувствует себя хорошо и уже выписана. Для того, чтобы в последующем избежать рецидивов, раз в год ей теперь необходимо наблюдаться у врачей медучреждения.

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