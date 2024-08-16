Женщину с 1,5-килограммовой опухолью молочной железы прооперировали в Подмосковье

Новообразование занимало почти весь объем правой молочной железы, причиняя женщине боль и неудобства. В ходе операции врачам удалось сохранить саму молочную железу, рассказал онколог Александр Белко.

«По результатам гистологического исследования опухоль оказалась доброкачественной, поэтому пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение онколога по месту жительства», — отметил врач.

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