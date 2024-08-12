Женщину с дородовым кровотечением и ее ребенка спасли врачи в Подмосковье

Врачи Солнечногорской больницы спасли беременную женщину и ее малыша, который родился на двадцать восьмой неделе, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Пациентка поступила в больницу на скорой помощи. У женщины было дородовое кровотечение и предлежание плаценты. Роженицу прооперировали через двенадцать минут после поступления в приемный покой. После медики приступили к реанимационным мероприятиям. Они извлекли ребенка, он был в состоянии асфиксии. Малыша стабилизировали, транспортировали в палату интенсивной терапии и перевели на ИВЛ.

Как отметила акушер-гинеколог Солнечногорской больницы Людмила Овчинникова, врачи скорой помощи еще до госпитализации сделали все, что от них зависело. Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии, счет шел на минуты.

Исполняющая обязанности главы городского округа Солнечногорск Майя Морева, в свою очередь, подчеркнула, что врачи совершили настоящий подвиг, они спасли жизнь и женщине, и ее ребенку.

«Малейшее промедление могло закончиться трагедией, но их высокий профессионализм, слаженные действия позволили справиться с действительно тяжелым акушерским случаем», — рассказала она.

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