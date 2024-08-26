Женщину с разорвавшейся кистой и двумя литрами крови в животе спасли врачи в Подмосковье

Пациентка поступила к медикам с жалобами на сильные боли в животе, головокружение и слабость. Как рассказала заведующая отделением гинекологии Анна Панасенко, у женщины наблюдалась классическая картин внутреннего кровотечения, поэтому требовалась экстренная операция.

«Причиной кровотечения оказалась киста с последующим разрывом яичника. Мы выполнили пациентке лапароскопическую операцию, через проколы было проведено иссечение кисты и санация брюшной полости», — сообщила специалист.

Из-за разорвавшейся кисты в животе у пациентки скопилось два литра крови, добавила Анна Панасенко. Операция прошла успешно, а послеоперационный период — без осложнений. Для восстановления уровня гемоглобина женщине перелили шестьсот миллилитров крови.

Из-за большой кровопотери мог развиться геморрагический шок. Кроме того, выяснилось, что женщина четыре дня занималась самолечением и не обращалась к врачам. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали.

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