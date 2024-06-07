Женщину с шестисантиметровой опухолью головного мозга спасли врачи в Подмосковье

Врачи отделения нейроонкологии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского прооперировали 62-летнюю женщину, удалив из головного мозга пациентки шестисантиметровую опухоль, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

У женщины была эпилепсия, приступы которой повторялись без видимой причины, выраженная слабость в правых конечностях и нарушение речи, рассказал руководитель отделения нейрохирургии МОНИКИ Реваз Джинджихадзе.

«Была выполнена костно-пластическая трепанация черепа и удалена опухоль диаметром шесть сантиметров. По результатам гистологического исследования обнаружена менингиома — доброкачественная внемозговая опухоль, которая без своевременного лечения может привести к отеку мозга и летальному исходу», — сказал специалист.

Операция прошла успешно. К женщине вернулась подвижность, теперь ей предстоит пройти реабилитацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о действующих в регионе мерах поддержки медиков.