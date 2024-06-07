Женщину с шестисантиметровой опухолью головного мозга спасли врачи в Подмосковье
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Врачи отделения нейроонкологии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского прооперировали 62-летнюю женщину, удалив из головного мозга пациентки шестисантиметровую опухоль, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
У женщины была эпилепсия, приступы которой повторялись без видимой причины, выраженная слабость в правых конечностях и нарушение речи, рассказал руководитель отделения нейрохирургии МОНИКИ Реваз Джинджихадзе.
«Была выполнена костно-пластическая трепанация черепа и удалена опухоль диаметром шесть сантиметров. По результатам гистологического исследования обнаружена менингиома — доброкачественная внемозговая опухоль, которая без своевременного лечения может привести к отеку мозга и летальному исходу», — сказал специалист.
Операция прошла успешно. К женщине вернулась подвижность, теперь ей предстоит пройти реабилитацию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о действующих в регионе мерах поддержки медиков.