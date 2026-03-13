Жидкий азот против рака: в Туле научились останавливать болезнь с помощью холода

Минус 196 градусов по Цельсию — такую температуру не встретить ни в одном уголке природы. Это точка кипения жидкого азота, который стал главным действующим «лекарством» в камере заморозки Тульского онкологического центра. В ней хранятся стволовые клетки пациентов, чтобы в нужный момент вернуть их обратно в организм и дать человеку шанс на жизнь.

Один из тех, кому предстоит такое лечение — туляк Андрей Демидов. Несколько лет назад он почувствовал легкое недомогание, но списывал на усталость. Однако слабость нарастала, и после обследования прозвучал страшный диагноз — лимфома Ходжкина, болезнь, поражающая лимфатические узлы. Мужчина прошел курс лечения в Москве, но рецидив оказался сильнее. И теперь, когда надежда уже таяла, у него появился шанс получить высокотехнологичную терапию прямо в родном городе.

Раньше для таких процедур туляков отправляли в федеральные центры, теряя драгоценное время. Но в 2024 году онкоцентр получил необходимое оборудование, которое позволяет выделять стволовые клетки из плазмы крови пациента и замораживать их до нужного момента.

Новая технология уже доказала свою эффективность. Во-первых, оперативность лечения сохраняет самое важное в борьбе с раком — время. Во-вторых, применение стволовых клеток почти в ста процентах случаев гарантирует стойкую ремиссию. Это значит, что у Андрея и многих других пациентов теперь есть реальный шанс победить болезнь, не покидая пределов области.

Ранее сообщалось, что врачи Сергиева Посада прооперировали 90-летнего пациента без наркоза.