Операция в сознании: в Сергиевом Посаде врачи спасли 90-летнего пациента с кардиостимулятором

Операционная с новейшим медицинским оборудованием в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля в Красногорске

В Сергиевом Посаде врачи провели уникальную операцию 90-летнему пациенту, который пять лет мучился от ущемленной грыжи. Об этой истории высшего профессионализма рассказал REGIONS .

Пенсионер, несмотря на почтенный возраст, вел активный образ жизни и занимался физическим трудом, но боли в паховой области становились все нестерпимее. Когда он наконец обратился в больницу, выяснилось: грыжа уже разущемилась, но затрудняла кровоснабжение внутренних органов. Мужчине требовалось срочное хирургическое вмешательство, причем под общим наркозом.

Однако стандартный сценарий здесь не работал. Возраст и наличие кардиостимулятора в сердце могли привести к трагическим последствиям. Врачи оказались перед сложным выбором: рисковать или оставить все как есть, понимая, что пациенту грозит некроз части кишечника. На врачебном консилиуме приняли нестандартное решение — оперировать под местной анестезией.

Заведующий хирургическим отделением № 1 Евгений Покидов объяснил ход мыслей коллег.

«Мы оценили состояние — мужчине грозил некроз части кишечника. На врачебном консилиуме приняли решение оперировать, но под местной анестезией. Обезболили, операцию провели, успешно», — делиться врач.

Больной находился в сознании на протяжении всей процедуры, но не чувствовал боли. Операция прошла без осложнений. В стационаре пенсионер провел пять дней, после чего отправился домой под наблюдение врача-хирурга поликлиники. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Министерстве здравоохранения Московской области в очередной раз напомнили: людям в пожилом возрасте важно вовремя заботиться о себе и проходить диспансеризацию. Эта история — яркий пример того, как промедление может стоить здоровья, а своевременное обращение и профессионализм врачей способны творить чудеса даже в самых сложных случаях.

