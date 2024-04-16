Житель Подмосковья чуть не лишился ноги из-за холестериновой бляшки

Пациент поступил к медикам с жалобами на боли и онемение в правой ноге. Выяснилось, что причиной стала закупорка просвета артерии атеросклеротической бляшкой, диаметр которой достигал 2,5 миллиметра. Из-за этого в ноге нарушилось кровоснабжение.

Мужчине требовалась срочная операция. Как рассказал руководитель регионального сосудистого центра Королевской больницы Руслан Гайфулин, у пациента из-за закупоренной артерии полностью отсутствовал кровоток на уровне стопы.

«С помощью специального баллона <…> расширили закупоренные участки артерии правой стопы. Практически сразу после операции мы отметили потепление стопы, а сам пациент спустя непродолжительное время отметил значительное снижение болевого синдрома», — отметил специалист.

В настоящее время мужчину выписали на амбулаторное лечение, он чувствует себя хорошо. Жителю Подмосковья также дали рекомендации по питанию и контролю уровня холестерина.

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