Житель Подмосковья чуть не умер из-за кисты с ленточными червями после дегустации экзотического мяса

Врачи Долгопрудненской больницы спасли 29-летнего мужчину, у которого было три кисты с ленточными червями, одна из них достигла таких размеров, что едва не лопнула, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациент поступил к медикам с жалобами на острые боли в животе, диарею, тошноту, рвоту и потерю аппетита. При этом мужчина долгое время не обращался к врачам. В ходе обследования в печени обнаружили три крупных образования. Выяснилось, что это эхинококковые кисты — капсулы с яйцами паразитов. Это грозило распространением ленточных червей по организму, перитонитом и летальным исходом.

Как рассказал заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин, пациенту провели экстренную операцию, которая длилась почти три часа. Десятисантиметровые кисты и хитиновые мешки-капсулы паразитов были удалены.

«В нашем случае молодой человек некоторое время назад отдыхал на Филиппинах. Возможно, причиной заражения стало съеденное в зарубежной поездке блюдо из мяса экзотического животного-носителя паразитов», — отметил специалист.

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