Житель Подмосковья чуть не умер из-за переедания во время праздничного застолья

В Подмосковье 58-летний местный житель оказался в больнице из-за переедания во время праздничного застолья, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

К медикам пациент поступил с жалобами на острую боль в области живота. В ходе обследования выяснилось, что прободная язва, которая проникла сквозь стенки желудка в брюшную полость, вызвала развитие перитонита. Данная патология чуть не стоила пациенту жизни.

Выяснилось, что у мужчины уже была язва. Состояние усугубили жирная пища и алкогольные напитки, которые житель Подмосковья активно употреблял во время застолья.

Как пояснил врач отделения хирургии первого стационара Люберецкой больницы Виктор Пыжов, пациенту провели лапароскопическую операцию.

«При помощи трех небольших проколов мы иссекли язву и ушили образовавшееся 1,5-сантиметровое отверстие. Операция прошла успешно и заняла полчаса», — сказал специалист.

В настоящее время состояние мужчины нормализовалось, его выписали на амбулаторное лечение. Жителю Подмосковья какое-то время придется соблюдать диету, только после этого он сможет вернуться к привычному образу жизни.

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