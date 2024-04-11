Житель Подмосковья перепутал кисту с лишним весом и оказался на операционном столе

Врачи Орехово-Зуевской больницы спасли мужчину с огромной кистой, которую он принимал за лишний вес, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациент поступил к медикам с жалобами на острую боль в области живота и отсутствие стула. Обследование показало, что из-за кисты у 61-летнего мужчины был сдавлен кишечник. Это грозило летальным исходом.

Выяснилось, что в таком состоянии житель Подмосковья проходил два года, думая, что просто начал набирать лишний вес.

Пациента экстренно прооперировали. Как рассказал хирург Хассан Отман, кисту полностью удалили, не задев внутренние органы. В настоящее время мужчина чувствует себя хорошо, его выписали.

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