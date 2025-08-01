Житель Великобритании игнорировал боль в голове и оказался в инвалидной коляске

Житель Соединенного Королевства Гарет Бэйли пренебрегал мучительными головными болями целую неделю, что привело к его параличу, как сообщило издание Metropoles.

По словам мужчины, он объяснял свои головные боли напряженным периодом в жизни и не обращал на них внимания, пока они не стали невыносимыми и не начали мешать ему работать. Однажды британец потерял сознание прямо на работе, и его немедленно госпитализировали.

Медики выявили у Бэйли инсульт, который вызвал развитие синдрома «запертого человека». Это состояние характеризуется параличом при сохранении сознания. В настоящее время он находится в доме престарелых, где проходит курс реабилитации, но планирует в ближайшее время вернуться к себе домой.

Ранее сообщалось, что британец с раком кишечника рассказал о безобидных симптомах заболевания.