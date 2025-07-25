Врачи диагностировали рак у мужчины с безобидными симптомами

Британец Крис Керт долгое время игнорировал проблемы с пищеварением, пока один тревожный симптом не заставил его обратиться к врачам. Обследование выявило рак кишечника — болезнь, которую можно было бы обнаружить раньше, если бы не кажущаяся безобидность первых признаков. Об этом сообщает издание Daily Mail.

История 54-летнего британца Криса Керта — тревожный пример того, как незначительные симптомы могут сигнализировать о серьезном заболевании. Мужчина несколько месяцев не придавал значения периодическим спазмам в животе и изменениям в работе кишечника, списывая их на стресс или неправильное питание.

Поводом для визита к врачу стало лишь появление крови в стуле — при этом никаких болевых ощущений у Керта не было. Медицинское обследование выявило рак кишечника второй стадии. Врачи отмечают, что именно отсутствие боли часто становится причиной поздней диагностики — пациенты откладывают визит к специалисту, пока болезнь не переходит в более тяжелую форму.

Случай британца — не единичный. Согласно данным ВОЗ, рак кишечника занимает третье место в мире по распространенности среди онкологических заболеваний.

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