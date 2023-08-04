Жители двадцати пяти округов Подмосковья смогут проверить здоровье в парках в эти выходные

В предстоящие выходные выездные бригады врачей будут работать в парках двадцати пяти подмосковных округов, в том числе в Балашихе, Химках, Люберцах, Кашире и Коломне. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Как отметила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, с начала лета свое здоровье в парках в рамках акции проверили свыше пяти тысяч человек. Она отметила, что такой формат профосмотров является удобным, поскольку получить консультацию специалиста можно в короткие сроки.

Напомним, в рамках акции «Проверь здоровье в парке» жители Подмосковья могут пройти антропометрию, сдать общий анализ крови, измерить артериальное и внутриглазное давление. Результаты обследования придут в личный кабинет на региональном портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу роддома в Дубне после капитального ремонта.