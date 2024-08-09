Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить родинки на онкологию в эту субботу

В субботу в семнадцати кожно-венерологических диспансерах Подмосковья пройдет День открытых дверей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители региона смогут получить консультацию врача-дерматовенеролога. Специалист проведет осмотр кожных покровов и дерматоскопию новообразований кожи. Если будет подозрение на рак, то пациента сразу же направят на прием к онкологу.

Как напомнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, одной из самых агрессивных форм рака кожи является меланома, поэтому очень важно регулярно обследовать родинки и другие новообразования.

День открытых дверей в кожно-венерологических диспансерах региона пройдет с 09:00 до 15:00. С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Курскую область прибыли семь бригад скорой помощи и свыше двадцати медиков из Подмосковья.