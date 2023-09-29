Жители Подмосковья свыше 50 тысяч раз записались к врачу через чат-бота

Жители Подмосковья воспользовались цифровым помощником для записи к врачу «Денисом» уже пятьдесят три тысячи раз. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства госуправления, ИТ и связи.

Чат-бот позволяет не только записаться к врачу, но и вызвать медицинского работника на дом. Цифровой помощник доступен по ссылке. После его запуска нужно будет указать дату рождения, номер телефона и полиса обязательного медицинского страхования.

Чат-бот «Денис» разработан подмосковной IT-компанией. Как рассказал ее директор Александр Степанов, после визита по записи цифровой помощник предложит оценить качество приема у врача. За все время работы чат-бота жители Подмосковья поставили 24,8 тысячи оценок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что молодым медикам в Подмосковье в пять раз увеличили размер доплат.