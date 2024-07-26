Жители Подмосковья в эти выходные смогут проверить свое здоровье в 34 парках региона

В эти выходные выездные бригады врачей будут работать в тридцати четырех парках Подмосковья, в том числе в Коломне, Волоколамске, Чехове, Балашихе и Наро-Фоминске, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Акция «Проверь свое здоровье в парке» проходит в регионе с начала лета, напомнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. За это время свыше 5,5 тысячи жителей уже совместили прогулку с визитом к врачу.

Результаты обследования приходят в личный кабинет на портале «Здоровье». При необходимости пациентов отправляют на более углубленную диагностику.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новой подстанции скорой помощи в Ногинске.