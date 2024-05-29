Жители Подмосковья в этом году оформили онлайн почти 110 тысяч медицинских справок
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]
Жители Подмосковья с начала текущего года оформили почти 110 тысяч справок в рамках проекта «Онлайн-поликлиника», самой популярной стала выписка из амбулаторной карты, рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
«Получать справки в электронном формате намного удобнее и занимает меньше времени», — отметил глава областного Минздрава.
В министерстве здравоохранения Московской области напомнили, что в рамках проекта «Онлайн-поликлиника» жителям региона доступно девять видов медицинских справок в электронном формате, в том числе сертификат о профилактических прививках и справка об отсутствии контактов с инфекционными больными.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой подстанции скорой помощи в Ногинске.