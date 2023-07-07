Жители Подмосковья в выходные смогут проверить свое здоровье в 23 парках
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Выездные бригады врачей в предстоящие выходные будут работать в двадцати трех парках в двадцать одном округе Подмосковья, в том числе в Балашихе, Химках и Коломне, сообщила пресс-служба областного Минздрава.
В рамках акции «Проверь здоровье» в парке жители региона смогут сдать общий анализ крови, измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования. Результаты обследования придут в личный кабинет на региональном портале госуслуг.
Как отметила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, данный формат является удобным, поскольку для посещения врача не нужно идти в поликлинику, сделать это можно во время прогулки. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в следующем году начнется ремонт взрослой поликлиники в подмосковной Ивантеевке.