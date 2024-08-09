Жители Подмосковья в выходные смогут проверить здоровье в 32 парках региона

В Подмосковье продолжается акция «Проверь свое здоровье в парке», сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В эти выходные выездные бригады врачей будут работать в тридцати двух парках региона, в том числе в Лобне, Кашире, Чехове, Шатуре, Ногинске и Подольске.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, данная акция удобна тем, что проверить свое здоровье можно прямо во время прогулки. Главное — взять с собой паспорт и полис ОМС.

«Не забывайте, что заболевания, выявленные на ранней стадии, гораздо эффективнее поддаются лечению. Именно поэтому важно следить за своим здоровьем и регулярно его проверять», — подчеркнул глава областного Минздрава.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил медработников Подмосковья за заботу о других.