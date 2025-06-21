Жители Подольска прошли бесплатную диспансеризацию в парке

Жители Подольска получили уникальную возможность пройти комплексное медицинское обследование прямо на свежем воздухе, не посещая поликлиники, в рамках акции «Проверь свое здоровье в парке», сообщила администрация городского округа в телеграм-канале.

Акция, реализуемая в рамках общей программы по повышению доступности медицинских услуг для жителей Московской области, собрала в парке имени В. Талалихина несколько десятков участников.

В рамках обследования подольчане смогли проверить основные показатели здоровья, которые включают анализ крови, электрокардиограмму, измерение роста и веса, маммографию, а также получить консультацию квалифицированного терапевта.

Кроме того, медики провели каждому участнику развернутую консультацию и предложили индивидуальные рекомендации по поддержанию и укреплению здоровья.

Это мероприятие стало частью более масштабной программы по укреплению здоровья российских граждан и продвижению профилактических мер среди жителей Подмосковья.

Ранее сообщалось, что для юных подольчан в оздоровительном центре «Родина» провели урок мужества.