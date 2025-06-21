Урок мужества для юных подольчан прошел в оздоровительном центре «Родина»

В рамках всероссийского проекта «Успех V единстве поколений» для детей и подростков из детско-юношеского оздоровительного центра «Родина» в Подольске организовали урок мужества, сообщила администрация городского округа в телеграм-канале.

Мероприятие прошло в преддверии Дня памяти и скорби — дня, который символизирует трагические события, начавшиеся 22 июня 1941 года.

На встрече с юными подольчанами выступили руководитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) Игорь Науменков и другие участники боевых действий, среди которых Артем Падалка, Сергей Бацуев и Артем Горшенин.

Бойцы СВО рассказали юному поколению россиян о том, почему 22 июня считается днем национальной скорби, а также поделились личными мыслями о необходимости помнить прошлое для построения светлого будущего.

Также участники урока мужества рассказали о службе в зоне проведения спецоперации и поделились историями из личного опыта. В ходе мероприятия воспитанники центра также узнали больше о героическом прошлом страны.

Патриотическая инициатива «Успех V единстве поколений» направлена на сохранение памяти о важнейших исторических событиях, объединение молодого поколения с опытным старшим поколением.

Ранее сообщалось, что финал творческого марафона ветеранов в Подольске пройдет 21 июня.