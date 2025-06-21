Урок мужества для юных подольчан прошел в оздоровительном центре «Родина»
В оздоровительном центре «Родина» в Подольске провели урок мужества
Фото: [телеграм-канал администрации г.о. Подольск]
В рамках всероссийского проекта «Успех V единстве поколений» для детей и подростков из детско-юношеского оздоровительного центра «Родина» в Подольске организовали урок мужества, сообщила администрация городского округа в телеграм-канале.
Мероприятие прошло в преддверии Дня памяти и скорби — дня, который символизирует трагические события, начавшиеся 22 июня 1941 года.
На встрече с юными подольчанами выступили руководитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) Игорь Науменков и другие участники боевых действий, среди которых Артем Падалка, Сергей Бацуев и Артем Горшенин.
Бойцы СВО рассказали юному поколению россиян о том, почему 22 июня считается днем национальной скорби, а также поделились личными мыслями о необходимости помнить прошлое для построения светлого будущего.
Также участники урока мужества рассказали о службе в зоне проведения спецоперации и поделились историями из личного опыта. В ходе мероприятия воспитанники центра также узнали больше о героическом прошлом страны.
Патриотическая инициатива «Успех V единстве поколений» направлена на сохранение памяти о важнейших исторических событиях, объединение молодого поколения с опытным старшим поколением.
Ранее сообщалось, что финал творческого марафона ветеранов в Подольске пройдет 21 июня.