Жителям Химок предложили бесплатно проверить здоровье в парке Толстого

Жители Химок имеют уникальную возможность пройти бесплатную медицинскую проверку в парке Толстого. Такие проверки проводят в течение августа по воскресеньям, об этом сообщила администрация городского округа Химки.

В это воскресенье, в выставочном комплексе «Артишок», стартует акция «Проверь здоровье в парке», где всем желающим предложат профилактические осмотры, организованные сотрудниками Химкинской клинической больницы. Каждый житель сможет получить полный чек-ап здоровья и получить объективные данные о своем состоянии. В зависимости от возраста, пациентам предложат различные процедуры – общий и биохимический анализ крови, онкоскрининг, спирометрию, антропометрию, оценку сердечно-сосудистых рисков, запись электрокардиограммы и измерение артериального и внутриглазного давления. Если потребуется, врачи направят на более детальное обследование.

Прием будет проводиться до конца лета в «Артишоке» каждое воскресенье с 9:00 до 13:00. Предварительно записываться не нужно. Не забудьте взять с собой паспорт и полис ОМС. Результаты придется ждать в личном кабинете на портале «Здоровье». Это отличная возможность заботиться о своем здоровье, не выходя из парка.

Ранее сообщалось, что неравнодушные жители Химок высадили кизильник у мемориала Великой Отечественной войны в Подрезково в рамках патриотического мероприятия, так они почтили память героев, освободивших территорию РСФСР от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Участники акции благоустроили территорию мемориального комплекса и высадили 25 кустов кизильника.