Жители Химок высадили кизильник у мемориала Великой Отечественной войны в Подрезково в рамках патриотического мероприятия, так они почтили память героев, освободивших территорию РСФСР от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.