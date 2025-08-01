Жители Химок высадили кизильник у мемориала Великой Отечественной войны
Кизильник высадили в Химках у мемориала Великой Отечественной войны
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Жители Химок высадили кизильник у мемориала Великой Отечественной войны в Подрезково в рамках патриотического мероприятия, так они почтили память героев, освободивших территорию РСФСР от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Мероприятие провели в рамках программы «Успех V единстве поколений», в ходе реализации которой проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только. Участники акции благоустроили территорию мемориального комплекса и высадили 25 кустов кизильника.
«Этот день – священная дата в истории нашей страны. Мы никогда не забудем о героизме и самоотверженности советских воинов!», – сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.
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