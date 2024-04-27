Жителям Подмосковья рассказали о графике работы медорганизаций в майские праздники

В Подмосковье утвердили график работы медицинских организаций в праздничные выходные, которые продлятся с 28 апреля по 12 мая, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Так, взрослые, детские и стоматологические поликлиники, а также женские консультации 29, 30 апреля, 4, 10, 11 мая будут работать по графику субботы. Выходными днями в данных медучреждениях станут 28 апреля, 1, 5, 9 и 12 мая, рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать все праздничные дни. С 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая обслуживание пациентов будет осуществляться по графику с 08:00 до 16:00. А стационары и бригады скорой помощи продолжат работать в круглосуточном режиме.

«Ситуация, при которой потребуется медицинская помощь, может возникнуть в выходные и праздничные дни», — отметил глава областного Минздрава.

В ведомстве добавили, что 2, 3, 6, 7 и 8 мая все медицинские организации Московской области будут работать по обычному графику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новая поликлиника в Лобне начнет прием пациентов уже в первом квартале следующего года.