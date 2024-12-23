Жителям Рязанской области раскрыли сроки поступления лекарств для диабетиков

В соцсетях жители Рязанской области пожаловались на отсутствие льготных лекарственных препаратов для больных сахарным диабетом. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что на данный момент уже закуплен метформин, в скором времени он поступит на склад. В середине недели по пунктам выдачи лекарств станут развозить гликлазид. Форсига пока нет.

Отмечается, что на закупку лекарственных препаратов осенью было дополнительно выделено из бюджета почти 400 млн рублей.

Ранее в Росздравнадзоре прокомментировали ситуацию с препаратом для беременных.