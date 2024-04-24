Жительница Подмосковья больше года проходила со скорлупой от фисташки в бронхах

Врачи Лобненской больницы удалили из бронхов 64-летней женщины скорлупу от фисташки. С инородным телом пенсионерка проходила больше года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациентка поступила в больницу с приступом удушья. Скорлупу от фисташки в бронхах обнаружили в ходе обследования. Выяснилось, что когда женщина ела орехи, она случайно поперхнулась.

Как рассказал врач-эндоскопист Лобненской больницы Максим Мокшанов, за год инородные тела вросли в слизистую бронхов.

«Мы провели бронхоскопию — диагностическое исследование дыхательных путей и легких. Затем при помощи эндоскопа извлекли из правого и левого бронхов инородные тела — две скорлупы от фисташки», — сказал специалист.

После этого пациентке назначили противовоспалительную терапию. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее уже выписали.

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