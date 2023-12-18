Жительница Подмосковья несколько лет проходила с камнями-гигантами в мочевом пузыре

Врачи в Электростали удалили из мочевого пузыря пятидесятилетней женщины два гигантских камня. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Женщина обратилась в больницу с жалобами на невыносимую боль в области поясницы. Выяснилось, что боли беспокоят ее уже пять лет, а ранее у нее был диагностирован хронический цистит.

Медики провели комплексное обследование и выявили два огромных камня. Один достигал размера 8,5 сантиметра, второй — 5,5 сантиметра. Было принято решение об операции.

Как рассказала врач-уролог Ольга Чежина, хирургическое вмешательство проводилось с техническими сложностями. Они были связаны с выраженной подкожно-жировой клетчаткой и спаечным процессом в брюшной полости.

Операция прошла успешно. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и может ходить. Идет процесс заживления раны и восстановления организма.

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