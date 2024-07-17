Жительница Подмосковья пыталась спасти гадюку и чуть не умерла от ее укуса

Врачи Пушкинской больницы спасли 43-летнюю женщину, которая чуть не умерла от укуса гадюки, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Змею женщина увидела на заправке, она решила помочь гадюке вернуться обратно в лес, однако рептилия не оценила этого и укусила свою спасительницу в мягкую ткань между большим и указательным пальцами.

Как рассказал заведующий центром анестезиологии-реанимации Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова Михаил Козиев, женщина поступила к медикам в тяжелом состоянии. Пациентку госпитализировали в реанимацию и незамедлительно начали терапию, направленную на снижение токсических веществ в организме.

После стабилизации состояния женщину перевели в терапевтическое отделение. Сейчас ее уже выписали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой подстанции скорой помощи в Ногинске.