Жительница Подмосковья сломала обе ноги, прыгнув в реку

Врачи Волоколамской больницы прооперировали 23-летнюю девушку, которая неудачно прыгнула в реку с высокого берега, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациентка жаловалась на сильную боль в обеих ногах и не могла самостоятельно ходить, медики провели диагностику и выявили закрытые оскольчатые переломы обеих пяточных костей со смещением костных отломков.

Как рассказал заведующий отделением сочетанной травмы Василий Козлов, операцию девушке сделали с применением методики костной аутотрансплантации. Это один из самых эффективных методов остеопластики.

«Его преимущество заключаются в снижении к минимуму вероятности отторжения костного блока, ведь в качестве донора для него выступает сам пациент. Собственная ткань приживается очень быстро, а установленные в нее импланты служат не меньше, чем смонтированные в натуральной, не оперированной кости», — объяснил специалист.

Сейчас девушку уже выписали, ей предстоит долгий процесс реабилитации.

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